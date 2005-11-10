Ufficiale Paris FC, ecco l'atteso cambio in panchina: Rosenior prende il posto di Kombouare

Il Paris FC ha ufficializzato la nomina di Liam Rosenior come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Il tecnico inglese ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e inizierà il suo incarico il prossimo 9 luglio, in occasione della ripresa degli allenamenti collettivi.

A 41 anni, Rosenior arriva con un bagaglio importante di esperienza maturata nel calcio inglese e internazionale. Ex difensore professionista, ha collezionato 441 presenze tra Premier League e Championship dal 2002 al 2018, prima di intraprendere la carriera da allenatore nel 2020. Nel suo percorso ha guidato squadre come Derby County, Hull City, Strasburgo e Chelsea, affermandosi come uno dei tecnici emergenti più apprezzati. Il nuovo allenatore del Paris FC è particolarmente stimato per la capacità di valorizzare i giovani talenti e per una filosofia di gioco basata su un calcio offensivo, moderno e ambizioso, elementi in linea con il progetto sportivo del club.

Rosenior prende il posto di Antoine Kombouaré, che lascia la panchina dopo aver garantito la permanenza in Ligue 1 e chiuso la stagione all'undicesimo posto. La società ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto, aprendo così un nuovo capitolo della propria storia: "Liam Rosenior possiede tutte le qualità che cercavamo: è un allenatore moderno, esigente e capace di far crescere giocatori e squadra", ha dichiarato il direttore sportivo Marco Neppe. "Siamo rimasti colpiti anche dalle sue capacità manageriali e dalla sua leadership".

Anche Antoine Arnault, rappresentante della proprietà, ha espresso grande entusiasmo: "La sua filosofia di gioco e il lavoro con i giovani rappresentano perfettamente il progetto che vogliamo costruire per consolidare il Paris FC in Ligue 1 e migliorare stagione dopo stagione".