Espulsione Ronaldo, il ct dell'Irlanda ironizza: "Forse gli sono entrato in testa"

Heimir Hallgrimsson, commissario tecnico dell'Irlanda, ha parlato dell'espulsione di Cristiano Ronaldo nella sfida di Dublino, vinta per 2-0 dagli irlandesi e che ha annullato il secondo match point del Portogallo per qualificarsi ai Mondiali.

"Mi ha fatto i complimenti per aver messo pressione all'arbitro" ha dichirato il ct al termine della partita riguardo allo scambio di battute con Ronaldo a bordo campo, prima che il giocatore uscisse dal campo. Hallgrimsson ha poi proseguito: "È stata la sua azione in campo a costargli il cartellino rosso. Non ha niente a che fare con me, a meno che non gli fossi entrato in testa".

Alla domanda se avesse parlato con Ronaldo dopo la partita, Hallgrimsson ha risposto: "No, credo che abbiamo parlato abbastanza quando è uscito. Non c'era niente di cui parlare. Direi che è stato solo un momento di piccola stupidaggine da parte sua."