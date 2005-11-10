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Espanyol, scatta il rinnovo di Cabrera: l'uruguayano resterà per un'altra stagione

Espanyol, scatta il rinnovo di Cabrera: l'uruguayano resterà per un'altra stagioneTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 23:11Calcio estero

L'Espanyol e Leandro Cabrera continueranno assieme ancora per un'altra stagione. Il club catalano ha infatti annunciato che è entrata in vigore una clausola per il rinnovo automatico del contratto del difensore uruguayano, legata al numero di presenze stagionali e alla salvezza, che farà prolungare il rapporto fra club e giocatore fino al giugno del 2027.

"A 34 anni, Cabrera continua a essere un elemento fondamentale nello schema biancoblu e uno dei grandi punti di riferimento nello spogliatoio. Le sue prestazioni durante la stagione sono state ancora una volta all'altezza dei migliori, con 37 presenze in 38 partite della LALIGA. - si legge nel comunicato del club catalano - Dal suo arrivo al club nel gennaio 2020, il centro è diventato un punto fermo per tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina di Perico. Nelle ultime stagioni, sotto la guida di Manolo González, si è affermato come il vero leader della linea difensiva, garantendo sicurezza, esperienza e carattere nei momenti più impegnativi".

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