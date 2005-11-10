Ufficiale
Finisce un ciclo per la Ternana. Revocata l'affiliazione alla FIGC decaduti i contratti in essere
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Si chiude definitivamente - almeno pe adesso - la storia della Ternana Calcio, che si è vista revocare quest'oggi l'affiliazione alla FIGC, con tanto di immediata decadenza del tesseramento di tutti i calciatori contrattualmente legati al club umbro.
Questo, il comunicato presente sul sito della federazione:
"Il Presidente Federale
- preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Ternana Calcio S.r.l. pronunciata dal Tribunale di Terni;
- visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF
d e l i b e r a
- di revocare l’affiliazione alla Ternana Calcio S.r.l.;
- la decadenza dal tesseramento dei calciatori della Ternana Calcio S.r.l. ".
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