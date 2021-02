"Euforia zero, concentrazione totale". Napoli-Granada, rivedi le dichiarazioni di Martinez

vedi letture

Diego Martínez, allenatore del Granada, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale contro il Napoli. Si riparte dal 2-0 per gli andalusi ma guai ad abbassare la guardia, intima il tecnico: "Qui da noi nessuno, non una sola persona del Granada è mai stato euforico. Né io ho mai parlato di euforia. Pertanto non mettetemi in bocca parole che non ho detto. Abbiamo le stesse possibilità di passare questo turno eliminatorio che avevamo prima. La qualificazione è assolutamente aperta. Noi sappiamo quanto sarà difficile, l'ho detto anche prima. Servirà una gara perfetta per passare il turno. Euforia: zero. Concentrazione: totale. Difficoltà: massima".