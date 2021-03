Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Francia-Danimarca: panchina per Kalulu e Hjulmand

Di seuito le formazioni ufficiali di Francia-Danimarca, valida per il Gruppo C della fase a gironi degli Europei Under 21:

FRANCIA (4-3-3): Lafont; Fofana, Koundé, Badiashile, Truffert; Camavinga, Kamara, Guendouzi; Faivre, Edouard, Gouiri. All. Ripoll.

DANIMARCA (4-4-2): Christensen; Carstensen, Nelsson, Bech, Poulsen; Kofod Andersen, Nartey, Lindstrom, Isaksen; Bruun Larsen, Faghir. All. Capellas Herms.

ARBITRO: Peljto (Bosnia Erzegovina)