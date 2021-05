Europeo U21, la Spagna di Diaz e Villar batte la Croazia ai supplementari. Decisivo Puado

Sono serviti i tempi supplementari alla Spagna Under-21 per avere la meglio sui pari età della Croazia ed accedere così alle semifinali dell'Europeo di categoria. Sugli scudi Javi Puado, attaccante dell'Espanyol che ha segnato una doppietta: entrato ad inizio secondo tempo, il classe '98 ha trovato il vantaggio al 66’, siglando poi il definitivo 2-1 al minuto 110. Aveva pareggiato i conti per la selezione balcanica Ivanusec su calcio di rigore al 94’. In rappresentanza del calcio italiano da una parte il milanista Brahim Diaz, che ha iniziato da titolare salvo venir sostituito all'83', a differenza del romanista Villar, subentrato al 59’. Nella Croazia invece la porta era difesa da Semper del Chievo, con davanti a lui l’atalantino Sutalo. In panchina Pandur dell’Hellas. I giovani della Spagna incontreranno la vincente tra Italia e Portogallo questa sera.