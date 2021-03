Europeo U21, Olanda show e passaggio del turno. Romania, che beffa! Avanti la Germania

vedi letture

Show dell'Olanda che con un risultato tennistico vince 6-1 contro l'Ungheria nella fase a gironi dell'Europeo Under 21. Eppure il primo tempo era finito solo 1-0 con gol di De Wit ma poi i cambi hanno rivoluzionato la sfida. Fuori Kluivert, dentro Brobbey, dentro pure Malacia e Zeefuiz per Bakker e Teze, gli Orange hanno ribaltato i magiari. Boadu, doppio Gakpo col primo su rigore, poi Botman e Brobbey hanno steso gli avversari in gol, col penalty del parziale e illusorio 3-1, con Bolla. Nell'altra gara, 0-0 tra Germania e Romania e la situazione di classifica è una beffa pazzesca per la formazione di Mutu: tutte e tre a 5 punti, finisce terza perché dietro nella differenza reti nel girone (fattore decisivo).

Gruppo A

Olanda 5*

Germania 5*

Romania 5

Ungheria 0

I criteri

1) maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

2) migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

3) maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate.



Se la parità dovesse persistere, o se in caso di tre squadre a pari punti una si sia defilata ma le altre due dovessero ancora essere in perfetta parità, entrano in gioco i seguenti criteri:

1) migliore differenza reti nell’intero girone;

2) maggior numero di reti segnate nell’intero girone;

3) più basso punteggio disciplinare (classifica fair play) calcolato così (ogni cartellino rosso diretto: +3 punti, ogni cartellino rosso da doppia ammonizione: +3 punti, ogni cartellino giallo: +1 punto); 4) più alta posizione nel ranking UEFA Under-21 vigente al momento del sorteggio.

C’è però un ulteriore caso particolare: se due squadre dovessero ritrovarsi, prima della disputa dello scontro diretto nella terza e ultima giornata del girone, a parità di punti, di differenza reti e di gol segnati, qualora la sfida tra le due squadre in questione dovesse terminare in parità al 90′, si andrebbero a disputare dei calci di rigore per decretare chi è meglio piazzata tra le due.