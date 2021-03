Europeo Under 21, spettacolo tra Croazia e Svizzera: vincono i balcanici per 3-2

Vince con il brivido la Croazia, che batte nella seconda partita del girone D dell'Europeo Under 21 la Svizzera e la aggancia in testa alla classifica. Dopo un iniziale vantaggio di ben tre reti, gli svizzeri rientrano in partita nel finale con le reti di Imeri e l'autorete di Kulemovic. In attesa della partita tra Inghilterra e Portogallo di questa sera, croati e svizzeri sono appaiati in testa con i lusitani, con l'Inghilterra rimasta l'unica squadra a quota zero.