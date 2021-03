Everton, altro successo e la Champions è possibile. Ancelotti: "Alziamo l'asticella"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, commenta la striscia positiva dei Toffees, al terzo successo consecutivo e senza subire reti. Vittoria contro il West Bromwich Albion che vale il sorpasso in classifica ai cugini del Liverpool: "La pressione aumenta perché siamo in piena lotta per un posto in Europa, era quello che volevamo. Abbiamo lavorato duramente per riuscirci ma dobbiamo fare ancora di più. Questo è il nostro obiettivo e dobbiamo alzare ancora di più il nostro livello, serve più spirito di sacrificio. Siamo in una buona posizione ma purtroppo la stagione non è ancora finita".