Everton, Ancelotti: "Col Man United due partite in casa e due sconfitte. Cambieremo qualcosa"

vedi letture

Il tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Manchester United a Old Trafford: "Abbiamo giocato due partite contro lo United in casa e abbiamo sempre perso. Dobbiamo cambiare qualcosa. Dovremo giocare in maniera diversa, altrimenti arriverà un'altra sconfitta. Giocheremo con una strategia diversa e vediamo se funzionerà. L'aspetto mentale è molto importante ma dovremo fare anche qualcosa di diverso in campo. Faremo di tutto per metterli più in difficoltà rispetto a quanto fatto nelle partite precedenti".