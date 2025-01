Ufficiale Everton, niente Fonseca: i Friedkin hanno scelto Moyes come nuovo allenatore

In seguito all'esonero di Sean Dyche, i tifosi dell'Everton erano in attesa della nomina del nuovo tecnico: in lizza c'era anche l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca, ma alla fine la scelta è ricaduta su David Moyes. Decisivi i colloqui avuti con la proprietà dei Friedkin.

Pochi minuti fa è arrivato infatti anche l'annuncio ufficiale del club: "L'Everton Football Club è lieto di dare il benvenuto a David Moyes come nuovo allenatore, con decorrenza immediata. David è ampiamente riconosciuto come uno degli allenatori più esperti e capaci della Premier League, avendo guidato l'Everton per più di 500 partite dal 2002 al 2013. Forza trainante che ha portato l'Everton alla finale della FA Cup del 2009 e a quattro campagne europee, ha anche allenato il Manchester United e il West Ham United, con cui ha vinto in particolare la UEFA Europa Conference League".