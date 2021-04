FA CUP, le statistiche non falliscono: il Chelsea conquista la finale. Battuto il Manchester City

I numeri erano in favore del Chelsea: nella storia della FA Cup, i Blues avevano vinto sette delle ultime otto semifinali disputate, e oggi hanno centrato anche l'ottavo successo, che consente alla formazione di Tuchel di approdare in finale.

Battuto di misura, 1-0 (grazie alla rete di Ziyech), il il Manchester City, club che inflisse all'avversario l'ultimo ko in semifinali, nel 2013.

Al City stavolta l'impresa non è riuscita, ed ecco che il Chelsea diviene la prima finalista di questa edizione della competizione: i londinesi si contenderanno il titolo con la vincente della sfida tra Leicester e Southampton, in programma domani sera.