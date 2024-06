Ufficiale Famalicao, Gustavo Sà rinnova: definito il prolungamento del classe '04 fino al 2029

Il Famalicao ufficializza un rinnovo. Il giocatore in questione è Gustavo Sà, che prolunga con il club portoghese fino al 2029. Di seguito il comunicato ufficiale: Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD informa di aver raggiunto un accordo con Gustavo Sá per il rinnovo del rapporto contrattuale. Le due parti hanno prolungato il collegamento fino al 2029.

Il centrocampista 19enne è riconosciuto come un giovane dall'enorme talento. Le due stagioni trascorse in prima squadra lo hanno catapultato ad alto livello, entrando nell'attuale lista dei candidati al premio Golden Boy, che sceglie il miglior giocatore Under 21 del calcio europeo.

La scorsa stagione ha compiuto un'altra impresa della sua carriera, esordendo con la Nazionale Under 21. Una tappa di un percorso straordinario per le Nazionali giovanili, con particolare rilievo alla fantastica partecipazione agli Europei Under 19 del 2023.

Nel nostro club anche Gustavo Sá ha lasciato il segno. Il centrocampista è stato uno dei più giovani ad esordire con la Nazionale maggiore – aveva 17 anni – e, a 19 anni, è stato capitano in diverse occasioni, collezionando più di 50 presenze con la Nazionale maggiore".