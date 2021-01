Fenerbahçe, i dettagli dell'affare Ozil: il trequartista scende da 16 a 3 milioni di euro l'anno

Il Fenerbahçe ha reso noto attraverso KAP, il Public Disclosure Platform, i dettagli dell’affare Ozil. Il calciatore guadagnerà 3 milioni di euro all’anno rispetto ai 16 che otteneva all’Arsenal. Il club turco non pagherà lo stipendio al giocatore per questa stagione ma unicamente una commissione di circa 500mila euro fino al termine dell’annata in corso. Al termine di questo anno calcistico, partirà il compenso per le tre stagioni successive fino al 2024.

L’Arsenal potrà ottenere un bonus per Ozil legato a determinati obiettivi che potrebbero garantire fino a 2 milioni di euro a seconda delle prestazioni del giocatore.