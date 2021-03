Fenerbahçe, preoccupazione per Ozil: infortunio che interessa i legamenti della caviglia

vedi letture

Preoccupazione per Mesut Ozil: il trequartista ex Arsenal, trasferitosi recentemente al Fenerbahçe, si è infortunato nel corso della partita contro l'Antalyaspor ed è stato costretto a uscire in barella. La diagnosi parla di un danno ai legamenti della caviglia sinistra e salterà almeno il prossimo mese di partite anche se si teme a uno stop più lungo. 32 anni, Ozil ha fin qui raccolto col Fenerbahçe 7 presenze, senza riuscire a segnare. Il giocatore ha espresso la sua tristezza per l'infortunio attraverso un post su Twitter: "Sono molto dispiaciuto di non poter aiutare la nostra squadra nelle prossime partite a causa di una lacerazione parziale ai legamenti laterali interni ed esterni dei miei piedi. Farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile. Grazie mille per il vostro supporto e tutti gli auguri".