Feyenoord, brutto infortunio per l'ex Genoa Pratto: frattura della caviglia e stagione finita

Brutto, bruttissimo infortunio occorso oggi a Lucas Pratto nel Klassieker contro l'Ajax, perso per 3-0. Nel tentativo di rubare palla in scivolata, l'attaccante del Feyenoord si è procurato una frattura della caviglia. Come annunciato dal club olandese tramite un report medico, per l'ex Genoa è previsto per mercoledì l'intervento chirurgico. Stagione ovviamente finita.