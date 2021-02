FIFA, archiviata l'indagine per corruzione nei confronti di Beckenbauer e altri dirigenti tedeschi

vedi letture

I giudici del Comitato Etico della FIFA hanno archiviato l’indagine per corruzione nei confronti di Franz Beckenbauer a causa della scadenza dei termini di prescrizione. La leggenda del calcio tedesco era stato oggetto di un’indagine assieme ad altri dirigenti per l’organizzazione della Coppa del Mondo del 2006. Un’indagine partita nel 2016, dopo una analoga dei procuratori federali svizzeri, in merito a una serie di pagamenti sospetti tra gli organizzatori della rassegna iridata e la FIFA. Il Kaiser in particolare era accusato di aver pagato una tangente da 10 milioni di franchi svizzeri a Bin Hamman nel 2002.