Figo snobba Conte e tifa per Raul nuovo allenatore del Real: "Ha tutte le qualità per farlo"

Intervistato da Cadena COPE, l'ex campione merengue Luis Figo ha parlato così della possibile promozione del suo ex compagno Raul Gonzalez Blanco ad allenatore della prima squadra del Real Madrid: "Raul ha tutte le qualità per allenare il Real Madrid. Spero che vada così, perché per me è un amico e un fratello, anche se la decisione spetta esclusivamente al club".

Il portoghese ha poi commentato anche la polemica lettera di Zidane per congedarsi dai blancos: "Non conosco i motivi che si celano dietro alle sue parole. Se ha parlato così, avrà avuto le sue ragioni".