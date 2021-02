Flamengo campione del Brasile. Rogerio Ceni festeggia nel "suo" Morumbì nonostante il ko

vedi letture

Flamengo campione del Brasile col brivido. La squadra di Rogerio Ceni perde sul campo del Sao Paulo per 2-1 ma ironia del destino il tecnico può festeggiare al "Morumbì", stadio che ha visto le sue gesta da portiere goleador per ben 23 anni. Questo grazie al clamoroso pari interno dell'Internacional contro un Corinthians che non aveva nulla da chiedere al campionato: a Porto Alegre finisce 0-0 col portiere del Timao grande protagonista. Secondo titolo consecutivo per la squadra più amata in Brasile e ottavo campionato brasiliano in assoluto. Gli altri verdetti: il Sao Paulo battendo il Rubro-Negro accede alla fase a gironi della Copa Libertadores, mentre retrocede il Vasco da Gama a cui non serve il successo all'ultima giornata contro il Goias: anno particolarmente complicato per le squadre di Rio de Janeiro considerando anche la discesa del Botafogo. Claudinho del Bragantino e Luciano del Sao Paulo sono i capocannonieri del torneo con 18 reti. Di seguito i risultati dell'ultima giornata, la classifica finale, verdetti e classifica marcatori:

38° turno

Athletico Paranaense-Sport Recife 2-0

Atlético Goianiense-Coritiba 3-1

Atlético Mineiro-Palmeiras 2-0

Bahia-Santos 2-0

Bragantino-Gremio 1-0

Ceara-Botafogo 2-1

Fluminense-Fortaleza 2-0

Internacional-Corinthians 0-0

Sao Paulo-Flamengo 2-1

Vasco-Goias 3-2

Classifica

Flamengo 71

Internacional 70

Atlético Mineiro 68

Sao Paulo 66

Fluminense 64

Gremio 59

Palmeiras 58

Santos 54

Athletico Paranaense 53

Bragantino 53

Ceara 52

Corinthians 51

Atlético Goianiense 50

Bahia 44

Sport Recife 42

Fortaleza 41

Vasco da Gama 41

Goias 37

Coritiba 31

Botafogo 27

Verdetti

-Flamengo campione del Brasile (8° titolo)

-Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, Sao Paulo e Palmeiras (in qualità di campione sudamericano in carica) alla fase a gironi di Copa Libertadores

-Santos al secondo turno preliminare di Copa Libertadores

-Gremio e Fluminense almeno al secondo turno preliminare di Copa Libertadores. Se il Gremio vincerà la Copa do Brasil 2020 (finale il 28 febbraio e il 7 marzo contro il Palmeiras) accederà direttamente alla fase a gironi. In caso contrario si qualificherà direttamente il Fluminense.

-Athletico Paranaense, Red Bull Bragantino, Ceara, Corinthians, Atlético Goianiense e Bahia in Copa Sudamericana

-Vasco da Gama, Goias, Coritiba e Botafogo retrocesse in Serie B

-Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiaba in Serie A

Marcatori

18 reti: Claudinho (Bragantino) e Luciano (Sao Paulo)

17 reti: Thiago Galhardo (Internacional) e Marinho (Santos)

14 reti: Gabriel Barbosa (Flamengo) e German Cano (Vasco da Gama)

13 reti: Diego Souza (Gremio), Pedro (Flamengo) e Vina (Ceara)

11 reti: Brenner (Sao Paulo), Rento Kayzer (Atlético Goianiense/Athletico Paranaense), Raphael Veiga (Palmeiras)