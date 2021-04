Flick lascia il Bayern, chi il sostituto? Per Sky Germania ci sono anche ten Hag e van Bommel

vedi letture

La scorsa settimana è stata davvero devastante per il Bayern Monaco. Come se non bastasse l'uscita dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain, il club tedesco ha incassato l'addio di Hansi Flick, che ha comunicato l'intenzione di lasciare l'incarico a fine stagione. Il primo problema relativo al 2021/22, quindi, sarà la scelta del nuovo allenatore e sono tanti i nomi in lizza: il favorito sembra essere Julian Nagelsmann ma, come riporta Skysport.de, si fanno strada le candidature di Erik ten Hag e Mark van Bommel, che sarebbero preferiti a nomi come Allegri, Low, Glasner, Ragnick, Mourinho e Wenger.