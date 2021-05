Flick, niente Tottenham: dopo il Bayern l'allenatore vuole guidare la Germania al posto di Low

Il Bayern Monaco ha già ufficializzato Julian Nagelsmann per la prossima stagione, per cui Hans-Dieter Flick si ritroverà senza panchina. Ma, secondo Sport1, la sua volontà sarebbe quella di succedere a Joachim Low alla guida della Germania. Dopo l'Europeo, infatti, l'attuale commissario tecnico tedesco lascerà la nazionale e al suo posto potrebbe esserci proprio Flick, che proprio per questo avrebbe rigettato via le avances del Tottenham.