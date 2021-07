Follia Chelsea per Haaland: tre cessioni per finanziare l'acquisto record di 175 milioni

Centosettantacinque milioni. È la (folle) richiesta che il Borussia Dortmund ha fatto alle pretendenti di Erling Haaland ed è la cifra che il Chelsea sarebbe disposto a pagare per regalare a Thomas Tuchel un altro pezzo da 90 da aggiungere al fortissimo attacco dei Blues campioni d'Europa. I londinesi, ovviamente, devono fare cassa se vogliono regalarsi il centravanti norvegese: secondo le informazioni riportate dal Mirror. in partenza ci sarebbero tre giocatori in particolare: Callum Hudson-Odoi (25-30 milioni di euro), Hakim Ziyech (piace al Milan, costa circa 35 milioni) e Tammy Abraham (28-30 milioni).