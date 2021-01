Francia, Anelka verso il ritorno. Può diventare direttore sportivo in un club di 4a divisione

Nicolas Anelka torna nel mondo del calcio. L'ex attaccante francese potrebbe essere il nuovo direttore sportivo dello Hyeres, club la cui squadra milita in National 2, quarto livello della piramide calcistica d'Oltralpe. Questo nel caso Mourad Boudjellal dovesse diventarne proprietario. L'imprenditore è noto per aver condotto la squadra di rugby del Toulon sul tetto d'Europa e ora vuole riprovarci col calcio. Nei mesi scorsi è stato in trattativa per rilevare l'Olympique Marsiglia. A quanto pare ha abbassato le pretese, partendo da un club decisamente meno prestigioso e partendo dal basso.