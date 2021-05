Francia, da Theo a Martial: quanti talenti lasciati a casa. La lista dei 26 esclusi da Deschamps

Nella giornata di ieri Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per Euro 2026: i campioni del mondo riabbracciano Karim Benzema ed evidenziano una rosa abbondante di talento, al punto da dover rinunciare, per scelta tecnica o per infortunio, a molti giocatori che farebbero la fortuna di molte nazionali. Tra gli assenti abbiamo deciso di non mettere in lista Aymeric Laporte: il centrale del Manchester City con ogni probabilità sarà chiamato dal ct della Spagna Luis Enrique. Dopo le convocazioni ufficiali di ieri sera abbiamo provato a fare le nostre convocazioni, ossia la rosa dei 26 esclusi transalpini.

PORTIERI: Areola (Fulham), Lecomte (Monaco), Lafont (Nantes)

DIFENSORI: Aguilar (Monaco), Mukiele (Lipsia), Ferland Mendy (Real Madrid), Théo Hernandez (Milan), Upamecano (Lipsia), Umtiti (Barcellona), Badiashile (Monaco), Fofana (Leicester), Konate (Lipsia)

CENTROCAMPISTI: Ndombele (Tottenham), Veretout (Roma), Kamara (Marsiglia), Fekir (Betis), Aouar (Lione), Camavinga (Rennes)

ATTACCANTI: Thauvin (Marsiglia), Ikone (Lille), Ribéry (Fiorentina), Martial (Manchester United), Diaby (Leverkusen), Pléa (Borussia Monchengladach), Lacazette (Arsenal), Dembélé (Atlético Madrid)