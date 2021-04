Francia, il sottosegretario Beaune: "Superlega guidata solo dal denaro. Va contronatura"

Il sottosegretario francese agli Affari europei Clement Beaune in un'intervista a France Info ha parlato del progetto Superlega, prossimo a naufragare, spiegando come il suo Paese sia pronto a opporsi in ogni sede: "Si tratta delle deriva di un sistema in cui il denaro viene prima dello sport, un sistema dove il denaro è sovrano ed esclude il merito e la solidarietà. Dobbiamo dire no a questo tipo di competizioni chiuse e basate solo sull'interesse finanziario. Una competizione simile è contro natura e auspico che la UEFA prenda le misure più severe possibili. - continua Beaune - Proveremo anche attraverso la legislazione europea di rafforzare il sistema di finanziamento dei piccoli club e di far vincere un modello di calcio solidale e legato ai valori dello sport".