Francia, niente Olimpiadi per Camavinga. Arriva il veto da parte del Rennes

vedi letture

Niente Olimpiadi per Edouardo Camavinga. È arrivato il veto da parte del Rennes che, riporta Ouest-France, vuole il gruppo al completo sin dall'inizio della stagione, per prepararsi al meglio per gli imminenti impegni, come la prima giornata di Ligue 1 in programma il 7 agosto e i preliminari di Conference League che si giocheranno il 19 e il 26 agosto. 18 anni, Camavinga ha giocato fin qui 4 partite con l'Under 21, prendendo parte agli Europei di categoria con la squadra eliminata ai quarti di finale lo scorso 31 maggio.