Francia, nuove indiscrezioni su Benzema. Deschamps lo ha perdonato e lo porterà a Euro 2020

Nuove conferme che arrivano dalla Francia sulla convocazione di Karim Benzema a Euro 2020. In mattinata L'Equipe ha parlato di una possibile sorpresa in merito al centravanti del Real Madrid, la cui ultima presenza risale all'ottobre 2015. Ulteriori conferme, ben più decise, arrivano da Le Parisien: Deschamps avrebbe deciso di perdonare il giocatore, che per la cronaca proprio oggi è stato votato come miglior giocatore francese dell'anno dai suoi colleghi. La lista, già fatta dal commissario tecnico, verrà ufficializzata questa sera e sarà quella definitiva.