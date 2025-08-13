Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Lille, è addio con Diakité. Il difensore lascia dopo 3 anni e vola al Bournemouth

Lille, è addio con Diakité. Il difensore lascia dopo 3 anni e vola al Bournemouth
Oggi alle 10:26Calcio estero
di Tommaso Maschio

Il Lille ha ufficializzato con una nota sul proprio sito ufficiale "il trasferimento di Bafodé Diakité all'AFC Bournemouth (Premier League). Il difensore 24enne ha firmato oggi con il club inglese. Lascia il Lille dopo tre eccellenti stagioni, sia a livello collettivo che individuale, caratterizzate da 112 partite, 13 gol (tutti a segno) e due partecipazioni alle coppe europee.

Regolare, efficiente… e un goleador
Arrivato al Nord nel 2022, incoronato campione della Ligue 2, questo purosangue di Tolosa forse non immaginava di vivere un quarto di finale di Conference League, poi un ottavo di finale di Champions League, tra gli altri grandi momenti sportivi e popolari tra i Dogues. La storia di Bafodé Diakité con il LOSC è segnata da un rapido adattamento a un club, una città, una squadra. Terzino di formazione, si è rapidamente affermato nella difesa centrale del LOSC, prima al fianco di José Fonte, poi in particolare con Alexsandro. In totale, Bafo' ha firmato tre stagioni complete ed è tra i difensori più costanti della Ligue 1. Continuo, ma anche prolifico. Nei suoi tre anni a Lille, ha segnato 13 gol, che lo hanno reso il miglior difensore-cannoniere di Francia nel periodo. Questa progressione e costanza, unite alla sua serenità e professionalità, gli hanno ora aperto le porte della Premier League, il campionato più competitivo al mondo.

Il LOSC è orgoglioso di aver avuto Bafodé Diakité tra le sue fila, di aver potuto mettere in luce e contare sulle sue qualità tecniche e umane, e di averlo supportato nella sua crescita. Il Club desidera ringraziarlo calorosamente per il suo contributo, la sua professionalità e il suo eccellente stato d'animo durante queste tre stagioni.

Bafo', sarai un Dogue per sempre. Buon viaggio".

