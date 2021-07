Francia U21, niente Giochi per Gelin: rottura del crociato in allenamento

Nuovi problemi per Sylvain Ripoll a pochi giorni dalla partenza per Tokyo. Il tecnico della Francia Under-21 perde infatti Jérémy Gélin: il centrocampista 24enne del Rennes, vittima di un gravissimo infortunio al ginocchio sinistro nell'allenamento odierno (rottura del legamento crociato), non potrà disputare i Giochi Olimpici in Giappone. Lo ha annunciato la Federcalcio transalpina. Ripoll adesso sarà chiamato a sostituire Gelin, che era già stato inserito in lista in un secondo momento, a causa dell'indisponibilità di Camavinga, bloccato dal Rennes.