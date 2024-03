Ufficiale Friburgo, ecco l'erede di Streich. Dalla prossima stagione squadra affidata a Schuster

Sarà Julian Schuster ad allenare il Friburgo a partire dalla prossima stagione. Dopo aver annunciato l'addio di mister Streich, il club tedesco ha già comunicato il nome del nuovo tecnico: Schuster ha disputato 242 partite ufficiali con la maglia del Friburgo, di cui è stato anche capitano.

“Per me allenare questa squadra è allo stesso tempo una questione di cuore e una sfida. Sono consapevole del compito e lo affronto con piena convinzione, ma anche con umiltà e rispetto”, ha dichiarato al sito ufficiale. “Unità, passione e legame con la città e la regione: questi sono i valori che per me caratterizzano la società. Non vedo l’ora di vivere e sviluppare questi valori insieme alla squadra, allo staff e ai tifosi. I miei ringraziamenti vanno ai responsabili per la loro fiducia, ma anche a Christian Streich e a tutti gli allenatori che mi hanno accompagnato fino a questo punto per la loro stretta e intensa collaborazione".