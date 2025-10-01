TMW Inter, Thuram salta sosta e Francia: Chivu spera di averlo per la Roma, il punto sul rientro

Servirà un po’ di tempo per rivedere in campo Marcus Thuram con la maglia dell’Inter. L’attaccante francese, uscito dolorante dalla partita di ieri sera con lo Slavia Praga, ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, e la sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.

Niente Francia. Thuram salterà ovviamente la Cremonese, ma non solo: Tikus, che domani sarebbe stato convocato dal ct francese Didier Deschamps, sarà costretto sicuramente a saltare anche le partite di qualificazione ai Mondiali con Azerbaigian e Islanda. Un bel problema per Didì, già privo di Ousmane Dembélé e con diversi giocatori offensivi acciaccati.

Il rientro. L’obiettivo, o forse sarebbe meglio dire la speranza, guarda al 18 ottobre, giorno di Roma-Inter. Non è così scontato, però, che Thuram ci sarà. Anzi: nonostante per fortuna non si tratti di un problema grave, e chiarendo che mancano ancora troppi giorni (e che l’infortunio è stato rimediato ieri sera) per avere un quadro chiaro, sarebbe quasi un recupero lampo, e anche per la massima cautela è possibile che si aspetti almeno la gara successiva (il 21 in Champions con il Saint-Gilloise). Fari puntati, ovviamente, anche sul big match con il Napoli del 25 ottobre.