Ufficiale Fulham, operazione in uscita in mediana: Francois passa in League One al Wigan

vedi letture

Cessione andata in porto per il Fulham, che saluta Tyrese Francois. Il centrocampista australiano passa al Wigan in League One, di seguito il comunicato ufficiale: "Il Wigan Athletic è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista Tyrese Francois con un contratto di due anni, soggetto all'approvazione di EFL e FA. Shaun Maloney ha rafforzato la sua prima squadra in vista della stagione 2024/25 della Sky Bet League One, con Francois che aggiunge ulteriore qualità al centrocampo del Latics.

Nato e cresciuto in Australia, Francois ha lasciato Sydney per Londra da adolescente quando è entrato a far parte dell'Academy del Fulham, squadra della Premier League, nel 2013. Negli anni successivi, Francois si è fatto strada nella prima squadra del Craven Cottage, impressionando per il suo baricentro basso e la capacità di giocare in diverse posizioni a centrocampo.

Francois, che ha compiuto 24 anni mercoledì, ha fatto il suo debutto da professionista durante la stagione 2019/20 nella Carabao Cup, prima di diventare il 53° australiano a giocare in Premier League dopo la sua prima apparizione in campionato a maggio 2021. Ha continuato a iniziare la prima partita della campagna 2021/22 dopo una forte pre-stagione, giocando altre tre volte mentre conquistavano la promozione nella massima serie.

L'estate del 2022 è stata da ricordare per Francois, che ha capitanato la squadra Under 23 dell'Australia nella Coppa d'Asia AFC. Ha dato il buon esempio in Uzbekistan, aiutando il suo paese a raggiungere le semifinali della competizione. È rimasto al Fulham durante la successiva pre-stagione, prima di partire per il suo primo prestito senior in Croazia con l'NHK Gorica, segnando una volta in 10 presenze.

Dopo aver fatto due apparizioni per il Fulham nella prima metà della stagione 2023/24, il giovane centrocampista ha acquisito ulteriore esperienza in prestito, questa volta in Danimarca con il Vejle Boldklub. Ha giocato in 15 diverse occasioni nella massima serie danese, mostrando costantemente il suo talento e contribuendo alla sopravvivenza del Vejle.

Dopo aver lasciato Craven Cottage dopo 10 anni quest'estate, Francois ha scelto il Brick Community Stadium come il posto migliore per iniziare il prossimo capitolo della sua entusiasmante carriera, dopo approfondite discussioni con il manager Shaun Maloney e il direttore sportivo Gregor Rioch.

Il giovane centrocampista, che ha completato le visite mediche e ultimato la documentazione venerdì, inizierà la sua carriera con i Latics a ritmo sostenuto, con quattro amichevoli programmate nelle prossime settimane in vista della stagione 2024/25".