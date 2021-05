Fulham, Parker: "Buona prova nonostante la sconfitta, primo gol evitabile"

vedi letture

Le parole di Parker dopo Chelsea-Fulham 2-0.

Il tecnico del Fulham Scott Parker ha commentato così la sconfitta contro il Chelsea: "Abbiamo fatto una buona prova, provando a segnare soprattutto nel primo tempo. Dovevamo affrontare una squadra con giocatori di qualità che, quando riescono ad esprimerle sul campo, diventa difficile fare risultato. Molte partite delle scorse settimane non mi hanno soddisfatto, mentre oggi mi è piaciuto l'atteggiamento. Se avessimo giocato sempre così, saremmo in una situazione diversa. Ad inizio gara abbiamo preso un gol evitabile, per poi sfiorare più volte il pareggio. Di oggi salvo l'aggressività e la grinta messi in campo".