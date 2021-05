Fulham retrocesso: da Areola al torinista Ola Aina, quanti prestiti pronti a tornare al mittente

Il Fulham retrocede nuovamente dopo un solo anno di permanenza. Il ko interno contro il Burnley rende la distanza dalla coppia Southampton-Brighton incolmabile: 10 punti a tre giornate dalla fine. Già nella stagione 2018-19 la squadra era retrocessa appena salita, salvo poi riprendersi immediatamente la Premier League. Rispetto a due stagioni fa la campagna acquisti è stata decisamente meno dispendiosa, tuttavia si è chiusa con un passivo di oltre 37 milioni per i cartellini di giocatori come Knockaert, Reed, Kongolo, Tete. Vecchie conoscenze del calcio italiano sono arrivate in prestito, come Lemina (ex Juve, attualmente di proprietà del Southampton), Joachim Andersen, arrivato dal Lione dove ha faticato dopo la positiva esperienza alla Samp. E Ola Aina, il cui riscatto a 12.5 milioni difficilmente verrà esercitato con la retrocessione in Championship. Chi poteva arrivare alla Serie A è Antonee Robinson, atterrato in Italia a gennaio 2020 per diventare il vice-Théo Hernandez al Milan. Problemi cardiaci rilevati alle visite mediche hanno fatto saltare l'affare e il terzino Made in USA è rientrato al Wigan, per poi rinforzare in questa stagione i cottagers, a titolo definitivo. Alphonse Areola dal Paris Saint-Germain e Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea sono stati altri due rinforzi temporanei che però non sono riusciti a contribuire alla salvezza della squadra. Molti, se non quasi tutti, andranno via. Un problema in più per i club titolari del loro cartellino, un'occasione di mercato per molti altri.