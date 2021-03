Gaspart non ha dubbi: "Messi finirà la carriera al Barcellona. E rimarrà anche dopo"

"Messi al Napoli come Maradona? Sono due percorsi diversi, mi spiego. Maradona era arrivato ad un certo punto della sua esperienza al Barcellona nel quale decise che erano arrivati i titoli di coda. Decise di cambiare aria. Il Napoli mostrò interesse e portò avanti la trattativa, con tutte le difficoltà del calcio. Messi ha un contratto particolare, che al Barcellona sottoscrivono esclusivamente ai calciatori che hanno speso una vita per il club". Parla così Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ai microfoni di Radio Kiss: "Credo che terminerà la sua carriera sportiva nel Barça e rimarrà anche dopo come ambasciatore del club. La famiglia, altro aspetto da non sottovalutare, a Barcellona si trova benissimo. Poi, ovviamente, potrà anche decidere di andar via se lo riterrà opportuno ma non credo che alla fine avverrà. Resterà al Barcellona".