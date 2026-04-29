Gaziantep, l'ex Parma Camara al centro del mercato. Lo vuole il Besiktas e non solo
Cresciuto nelle giovanili del Parma, arrivando anche a mettere in archivio oltre 70 presenze con la prima squadra, Drissa Camara, centrocampista ivoriano classe 2002, la scorsa estate ha scelto la Turchia e, in particolare, il Gaziantep FK per un nuovo capitolo della sua carriera professionale.
Un'avventura, quella con il club sudorientale della Turchia, che ho la messo in luce anche in chiave mercato.
Le sue 27 presenze stagionali, condite da 3 gol e ben 9 assist, con l'alloro di essere il secondo miglior giocatore per dribbling riusciti dell'intera Superlig, hanno catturato l'attenzione di diversi club in chiave calciomercato.
A tal proposito, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Camara sarebbe finito nel mirino, in particolare, di tre societ: il Besiktas, storica big del calcio turco, il Trabzonspor e il Panathinaikos in Grecia.
Camara (24) la scorsa estate ha firmato con il Gaziantep un accordo fino al 30 giugno 2028.
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