Drissa Camara fa faville: due assist e rigore procurato per l'ex Parma, titolare fisso al Gaziantep

Due assist e un rigore procurato. Drissa Camara, nel weekend, ha mostrato come possa essere decisivo in Turchia. Dopo avere lasciato il Parma lo scorso 30 giugno - a causa di un contratto scaduto - l'ala è stato assoluto protagonista nello 0-3 in casa del Kayserispor, trascinando la squadra a una vittoria che mancava da quattro turni. Partito in sordina perché arrivato all'ultimo giorno di mercato, pur da svincolato, ora è titolare fisso per il club di Gaziantep: 1 gol segnato e ben 6 assist in 9 gare.

A settembre ha firmato un triennale con i turchi. C'erano diversi club interessati, come l'Empoli in Serie B, ma anche Kocaelispor e Kasimpasa proprio nella Super Lig turca.

Queste le parole al momento dell'addio al Parma. "Posso dire che fa male però è stata una mia scelta la sensazione non è molto bella dopo dieci anni però non ci possiamo fare niente. Ho deciso io di partire, di cambiare aria e di provare una nuova esperienza altrove. Non è stato facile però è una mia scelta. Il più forte con cui ho giocato? Ce ne sono tanti però a me piace tanto Bernabé, che è un giocatore molto forte. Tifosi? Grazie di tutto, mi hanno accolto benissimo facendomi sentire sempre a casa. Magari un giorno ci rivedremo ancora, spero non sia un addio ma solo un arrivederci...".