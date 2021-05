Germania, Bierhoff conferma il probabile arrivo di Flick sulla panchina della Nazionale

Sembrano esserci ormai pochi dubbi su chi allenerà la nazionale tedesca dopo Euro 2020, raccogliendo dopo 15 anni il testimone di Joachim Löw. Sarà il suo ex assistente Hansi Flick, reduce da una straordinaria avventura al Bayern. Ulteriore conferma, dopo l'indiscrezione di ieri da parte di Abendzeitung, arriva da Oliver Bierhoff, direttore generale della Nazionale tedesca, che nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato: "Ho fiducia e so quanto sia importante per lui la Nazionale. Di proposito, non abbiamo intensificato le discussioni prima che il Bayern vincesseil titolo, ma ora potremo farlo".