Ufficiale Germania, Julian Nagelsmann saldo in sella: il CT ha rinnovato fino al 2028

Julian Nagelsmann rimarrà l'allenatore della nazionale maschile tedesca anche dopo i prossimi Mondiali. Il giovane tecnico ha firmato il nuovo contratto, che sarà valido fino al 2028 e copre quindi anche i prossimi Campionati Europei in Gran Bretagna e Irlanda. L'annuncio è stato dato stamattina a Lipsia nell'ambito della cerimonia del 125° anniversario della Federcalcio tedesca (DFB).

Nagelsmann ha dichiarato: "Nel settembre 2023, quando sono arrivato alla DFB, non avrei potuto immaginare di diventare un allenatore della nazionale oltre gli Europei di casa. Il nostro grande obiettivo era ottenere successo nel torneo ma non avrei potuto immaginare cosa significa la nazionale per il popolo tedesco. Quanti cuori raggiunge e commuove. Questo grande feedback che tutti noi, non solo io, riceviamo ogni giorno, ci dimostra che la nostra strada comune è quella giusta. E non è ancora finita. Tutti insieme - tifosi, squadra e allenatori - vogliamo crescere ulteriormente con successo. Vogliamo vincere titoli insieme".