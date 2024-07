Ufficiale Gil Dias lascia lo Stoccarda e torna al Famalicao. L'ex viola firma fino al 2027

Ritorno al passato per Gil Dias. L'esterno offensivo portoghese, classe 1996, fa rientro in patria dopo aver trascorso gli ultimi mesi della scorsa stagione in prestito al Legia Varsavia. Il Famalicao ha infatti annunciato l'acquisto del giocatore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Gil Dias lascia così lo Stoccarda (2 gol in 8 presenze), che lo aveva acquistato a gennaio 2023 dopo le esperienze con Fiorentina, Olympiacos, Nottingham Forest, Granada, Monaco, Famalicao e Benfica.