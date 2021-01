Giocatori di Tottenham e West Ham violano le disposizioni anti-Covid. Ferma condanna dei club

vedi letture

Multa in vista per Erik Lamela, Giovani Lo Celso e Sergio Reguilon. I tre giocatori del Tottenham, non a caso assenti dalla lista dei titolari per la partita contro il Leeds (anche se Lo Celso è infortunato), sono stati immortalati a una festa di Natale, violando i protocolli di sicurezza. Il club ha espresso il suo disappunto in un comunicato: "Siamo estremamente delusi e condanniamo fermamente questa immagine che mostra alcuni dei nostri calciatori con la famiglia e gli amici insieme a Natale, conoscendo i sacrifici che si stanno facendo nel Paese per stare al sicuro nel periodo festivo. Le regole sono chiare, senza eccezioni, e ricordiamo a tutti i giocatori e lo staff a proposito dei protocolli e delle loro responsabilità e di essere degli esempi. La questione verrà discussa internamente". Stessa situazione che riguarda un calciatore del West Ham, Manuel Lanzini, che ha postato una foto con la famiglia e la scritta "Feliz navidad". Anche gli hammers promettono sanzioni nei confronti dell'argentino.