Ufficiale Blind dice basta alla Nazionale: "Grande onore indossare la maglia arancione"

Daley Blind dice basta. Il terzino del Girona ha deciso di non indossare più la maglia della nazionale olandese, lasciando così spazio alle nuove leve. Lo ha annunciato in un lungo post sui social: "È stato un onore indossare la maglia arancione 108 volte. Per un giocatore, rappresentare il proprio Paese è il massimo risultato. Per undici anni ho fatto tutto ciò che era in mio potere per continuare a indossare questa magnifica maglia.

Mi ha portato tante cose, tanti momenti belli. Sta emergendo una nuova generazione di talenti e, dopo una bella conversazione con l’allenatore della nazionale, è giunto il momento per me di concentrarmi completamente sul mio club e sulla mia famiglia. Sono stati anni fantastici, grazie agli allenatori della Nazionale, allo staff, ai compagni di squadra e ovviamente ai tifosi! Mi mancherete tutti. Grazie a tutti".