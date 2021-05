'Gladbach, Plea svela: "Lione è un top club che lotta per la Champions. Bello tornare a Lille"

L'attaccante del Borussia Monchengladbach Alassane Plea ha parlato ai microfoni di Canal+ del suo futuro. Il giocatore ha parlato di un eventuale interesse del Lione, club dove si è formato: "No, non sarebbe un impedimento. E' un club molto grande, lotta per il Champions League ogni anno e lotterà questo quest'anno. Giocare nell tua Lille? Sì, sarebbe bello. Non ho mai avuto la possibilità di giocare lì. Sarei a due minuti da casa mia, dai miei genitori. E’ vero che sarebbe qualcosa di speciale giocare davanti a tutta la tua famiglia, i tuoi amici”.