Gladbach, Rose dopo il poker al Dortmund: "Bravi a credere in noi stessi, vittoria che ci soddisfa"

Tre punti fondamentali in chiave Champions per il Gladbach, che batte il Dortmund per quattro reti a due e sale al quarto posto in classifica. Questo il commento a caldo di Marco Rose, tecnico dei Fohlen: "Siamo stati bravi a credere in noi stessi. Abbiamo giocato molto bene nel primo quarto d'ora, poi abbiamo dovuto rivedere il nostro assetto tattico dopo essere andati in svantaggio. È stato per noi positivo trovare la rete del tre a due poco dopo l'inizio della ripresa, poi abbiamo fatto anche il quarto. È una vittoria che non può che soddisfarci".