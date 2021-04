Gli strascichi del Clasico: 3 nuovi infortuni per il Real, Zidane preoccupato per la Champions

vedi letture

Zinedine Zidane è preoccupato, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool. Ad una situazione già complessa per quel che riguarda gli infortunati, sono da aggiungersi i problemi derivanti dal Clasico vinto ieri col Barcellona: durante il match è uscito per infortunio Lucas Vazquez. A quello dell'esterno si è aggiunto il problema agli adduttori di Fede Valverde, così come le noie muscolari di Toni Kroos. Fra gli altri giocatori in dubbio per la trasferta di Anfield ci sono pure Sergio Ramos e Dani Carvajal, infortunati da prima del Clasico, così come Raphael Varane, ancora alle prese con la positività al Covid-19.