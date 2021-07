Gold Cup, Cuba costretta a dare forfait. Gli USA non hanno concesso il visto alla Nazionale

La sfida fra Cuba e la Guyana Francese valida per la prima giornata della Gold Cup non si è giocata a causa dell’impossibilità della nazionale dell’isola caraibica di volare negli Stati Uniti, la sfida si sarebbe dovuta giocare a Fort Lauderdale. Motivo per cui la Guyana Francese è passata al turno successivo, dove affronterà Trinidad e Tobago, vincendo a tavolino

Secondo quanto riferito dalla Concacaf il motivo del mancato viaggio degli atleti cubani, che si allenavano in Nicaragua, è legata a motivazioni sanitarie. Cuba infatti non avrebbe ottenuto i visti necessari a causa del mancato rispetto dei protocolli Covid-19, ma la ricostruzione da parte dei vertici cubani è diversa. Il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez Parrilla sul proprio profilo Twitter ha infatti scritto: “Il governo degli Stat Uniti non riesce a giustificare il ritardo dei visti per la squadra cubana che si stava preparando a partecipare alla Gold Cup e per la quale aveva presentato regolarmente la domanda in anticipo attraverso un paese terzo (il Nicaragua NdR). - si legge nel suo messaggio – Il blocco danneggia sia il popolo cubano sia la Concacaf e frustra i sogni sportivi”.

Rammarico anche da parte della stella Onel Hernandez, che gioca nel Norwich, che si è sfogato su Twitter: “Ci siamo allenati un mese intero preparandoci per la Gold Cup. Oggi alle 7 a Miami avremmo dovuto giocare, ma siamo ancora qui seduti in hotel in Nicaragua perché manca il visto di alcuni giocatori. Com’è possibile che tutte le altre squadre ci siano e noi no? Concacaf?”.

El gobierno de EEUU no puede justificar demora del visado al equipo cubano de fútbol, el cual se disponía a participar en la Copa Oro y tramitó su solicitud con antelación en un tercer país. El bloqueo daña al pueblo cubano, a la @Concacaf y frustra los sueños deportivos. https://t.co/3ecxyD9It1 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 3, 2021