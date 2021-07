Gold Cup, pari spettacolo fra Qatar e Panama. Honduras cala il poker

vedi letture

Due le gare giocate nella notte in Gold Cup. Netto successo di Honduras contro Grenada: 4-0 il finale a Houston, con le reti di Bengtson, Solano Martinez, Leveron e Quioto. Pari spettacolo fra Qatar e Panama, sempre nella città texana: 3-3 maturato nella ripresa. Tre volte in vantaggio con Afif, Almoez e Al Haydos, i qatarioti si sono fatti raggiungere altrettante volte in virtù della doppietta di Blackburn e del rigore di Davis.