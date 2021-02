Gomez e Suso titolari, ma con rendimento diverso: male il Papu, lo spagnolo convince

Non è stato il debutto che si aspettava, per mille motivi. Alejandro Gomez è stato uno dei peggiori nel Siviglia che è naufragato nel primo tempo, travolto dalla tempesta Haaland. Mai pericoloso, in evidente ritardo di condizione contro avversari decisamente più brillanti. Il Papu sperava di riprendere da dove aveva lasciato, ma oggi è stato lontano parente del giocatore ammirato ad Anfield. Lopetegui spera che sia al 100% nella sfida di ritorno, quando la sua qualità potrà essere determinante per cogliere l'impresa. Imprese alle quali l'ex capitano dell'Atalanta è abituato, soprattutto nelle trasferte europee.

Sorride, invece, anche se solo in parte, un'altra vecchia conoscenza della Serie A. Alla sua terza presenza in Champions League, Jesús Suso ha trovato la prima rete, seppur viziata da una chiara - e decisiva - deviazione di Hummels. Lo spagnolo, al di là di questo, è una delle poche note liete della serata e del primo tempo: sempre coinvolto nella manovra, ha provato a essere una guida anche nel momento più difficile ma è stato poco supportato dai compagni di squadra. In ogni caso ha dimostrato di avere tutte le carte per giocare nella massima competizione europea.