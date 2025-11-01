Gonçalo Ramos stende il Nizza al 95': il PSG prova la fuga e va a +4 dal secondo posto
Il Paris Saint-Germain torna a correre: dopo l'1-1 con il Lorient del turno infrasettimanale arriva una vittoria all'ultimo respiro al Parco dei Principi contro il Nizza. Nella gara che ha aperto l'undicesima giornata della Ligue 1 infatti, la squadra di Luis Enrique si è imposta 1-0 grazie ad una rete al quinto minuto di recupero di Gonçalo Ramos. Con questo risultato la capolista consolida la vetta a +4 dal Monaco. Stasera il Marsiglia di Roberto De Zerbi, al momento a -5 - a pari punti con Strasburgo, Lione e Lens - punta a vincere per accorciare.
Il programma dell'11^ giornata della Ligue 1
Sabato 1 novembre
PSG-Nizza 1-0
90+5' Goncalo Ramos
Monaco-Paris Fc ore 19
Auxerre-Marsiglia ore 21.05
Domenica 2 novembre
Rennes-Strasburgo ore 15
Tolosa-Le Havre 17.15
Lens-Lorient ore 17.15
Lilla-Angers ore 17.15
Nantes-Metz ore 17.15
Brest-Lione ore 20.45
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 24*
2. Monaco 20
3. Marsiglia 19
4. Strasburgo 19
5. Lione 19
6. Lens 19
7. Lille 17
8. Nizza 17*
9. Tolosa 14
10. Rennes 12
11. Le Havre 12
12. Paris FC 11
13. Angers 10
14. Brest 9
15. Nantes 10
16. Lorient 9
17. Auxerre 7
18. Metz 5
*una partita in più
Classifica marcatori
1. Panichelli 9 gol
2. Greenwood 7 gol
3. Diop 6 gol
4. Ansu Fati, Lepaul e Kebbal 5 gol
5. Del Castillo 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol
6. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol